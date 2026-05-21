В Красноярске спрогнозировали дорожную обстановку во время летних ремонтов

На 230 объектах будут идти работы на проезжей части — это и замена асфальта, и обновление сетей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска оценила сценарии дорожной обстановки во время летнего ремонтного сезона и назвала список улиц, где ожидаются наиболее плотные потоки автомобилей. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что в 2026 году работы будут идти на 230 объектах — это и замена асфальта, и обновление сетей.

Вот где ожидаются пробки этим летом:

Мосты:

— Коммунальный;

— Николаевский;

— «777»;

— путепровод на Бугаче.

Левый берег:

— Брянская;

— Вейнбаума;

— Белинского;

— Партизана Железняка;

— Тотмина;

— Дубровинского.

Правый берег:

— Семафорная;

— «Красноярский рабочий»;

— Свердловская;

— 60 лет Октября;

— Монтажников.

Дорожники будут мониторить ситуацию и корректировать режимы светофоров для равномерного распределения нагрузки.

Ранее мы писали, что 19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела “Октябрьский район”») появились светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков.

