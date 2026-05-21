В Красноярске спрогнозировали дорожную обстановку во время летних ремонтов

Администрация Красноярска оценила сценарии дорожной обстановки во время летнего ремонтного сезона и назвала список улиц, где ожидаются наиболее плотные потоки автомобилей. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что в 2026 году работы будут идти на 230 объектах — это и замена асфальта, и обновление сетей.
Вот где ожидаются пробки этим летом:
Мосты:
— Коммунальный;
— Николаевский;
— «777»;
— путепровод на Бугаче.
Левый берег:
— Брянская;
— Вейнбаума;
— Белинского;
— Партизана Железняка;
— Тотмина;
— Дубровинского.
Правый берег:
— Семафорная;
— «Красноярский рабочий»;
— Свердловская;
— 60 лет Октября;
— Монтажников.
Дорожники будут мониторить ситуацию и корректировать режимы светофоров для равномерного распределения нагрузки.
Ранее мы писали, что 19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела “Октябрьский район”») появились светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков.
