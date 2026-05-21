В правительстве Нижегородской области не используют VPN

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области, опроверг сообщения СМИ о закупке VPN для регионального правительства. На полях ЦИПР он уточнил: речь идёт о защищённой сети для передачи сигналов системы оповещения — она не имеет отношения к классическому VPN.