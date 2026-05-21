В правительстве Нижегородской области не используют VPN

Министр цифрового развития Нижегородской области прокомментировал использование ИИ и защищённых сетей, сообщили в NewsNN.
Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области, опроверг сообщения СМИ о закупке VPN для регионального правительства. На полях ЦИПР он уточнил: речь идёт о защищённой сети для передачи сигналов системы оповещения — она не имеет отношения к классическому VPN.
Министр также рассказал о внутреннем портале-проекте Минцифры РФ — платформе с набором нейросетей для госслужащих. Инструмент помогает:
обрабатывать обращения граждан;
делать выжимки из документов;
расшифровывать записи видеоконференций;
готовить презентации.
Им уже пользуются около 40% сотрудников с доступом к порталу; для всех госслужащих региона запущено обязательное обучение работе с нейросетями — в том числе составлению промптов.
По мнению Синелобова, ИИ поможет оптимизировать бюджетные расходы на госаппарат: высвободившиеся средства можно направить на благоустройство, развитие цифровизации и строительство инфраструктуры. При этом полностью заменить чиновников искусственный интеллект не сможет: принятие решений должно оставаться за человеком.
Эффективность цифровых решений региона подтверждает портал «Цифровой регион» — Нижегородская область занимает второе место после Московской, разместив 24 верифицированных продукта. Ключевые направления:
автоматизация работы с обращениями (робот колл‑центра МФЦ обрабатывает 60% звонков);
контроль улично‑дорожной сети (выявление ям мобильными комплексами);
система видеонаблюдения (розыск людей, мониторинг контейнерных площадок);
дистанционное зондирование Земли (отслеживание ветровалов и незаконных рубок через спутниковые снимки).
