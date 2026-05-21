Две неработающих общественных бани намерены изъять в Кстовском районе. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по муниципальному имуществу.
Одна из общественных бань находится на улице Свободы в селе Работки, а вторая — на Молодежной улице в поселке Ждановский. Оба одноэтажных здания сейчас закреплены за МУП «Водоканал», а бани в них не работают уже полгода.
Инициатором изъятия бань стали «Нижегородские бани» на основе закона «О приватизации государственного имущества». Процедура изъятия займет 4−5 месяцев.
