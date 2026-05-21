На месте пустыря в Саяногорске появился зеленый бульвар с дубами и яблонями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяногорске благоустраивают бульвар «На семи ветрах». На новой общественной территории уже высадили более 150 деревьев и кустарников.
Во время субботника жители города посадили яблони, липы, дубы и декоративные кустарники, сообщает Хакасия Информ. Для озеленения специалисты заранее подготовили план, чтобы растения хорошо прижились и смогли украсить бульвар на долгие годы.
Раньше эта территория была заброшенной, а теперь это полноценное место отдыха для жителей города. В ближайшее время территорию дополнительно озеленят, завезут грунт и проведут гидропосев газонов.
Сейчас на бульваре уже работают детские и спортивные площадки, установлены качели, беседки, тренажеры и скамейки. Через несколько лет здесь должна появиться настоящая дубовая роща и зацветающий яблоневый сад.