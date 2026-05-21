Волгоградцам советуют отыскать советские сберкнижки — кому положены выплаты

Программу государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР никто не отменял — она продолжает действовать. Кому положены выплаты и как из получить, рассказывает профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Отыскать старые сберкнижки эксперт советует не только тем, на кого они были оформлены, но и их наследникам. Получить компенсацию можно на вклады, которые имелись в СБ на 20 июня 1991 года.
Родившимся до 1945 года выплатят по ним трёхкратную сумму остатка вклада, тем, кто родился с 1946 по 1991 годы — двукратную. Наследники получат выплату только если владелец сберкнижки был на день смерти гражданином России.
Иностранцы и лица без гражданства имеют право только на выплаты на ритуальные услуги.
«Сумма компенсации рассчитывается от остатка вклада на 20 июня 1991 года, помноженного на коэффициент, который зависит от срока хранения вклада, и на кратность. Если ранее были выплачены какие-то компенсации, их сумму вычтут из полученного. Если год закрытия вклада с 1996 по 2026, коэффициент составит единицу», — цитирует эксперта «Прайм».
Важно знать, что компенсация не положены по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Не положена она и в том случае, если выплата уже была получена прежде.
Наследники могут получить компенсацию на ритуальные услуги, если вкладчик умер в период с 2001 по 2026 годы. При сумме вклада более 400 рублей выплата составит 6 000 рублей. При меньшей сумме размер вклада помножат на 15.
Для оформления компенсации нужны паспорт и сберкнижка, а наследникам — ещё и свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Подавать заявление следует в офис Сбера.
