Vladivostok Boat Show 2026: что покажут на «Семи Футах»

С 22 по 24 мая на Vladivostok Boat Show 2026 (0+) в яхт-клубе «Семь Футов» гостей ждут гидроциклы, регата для новичков, а ещё — возможность спланировать лето у моря, найти хобби или присмотреть морскую профессию.

Источник: Комсомольская правда

Можно прокатиться с ветерком на тест-драйвах и мастер-классах по управлению, а также полюбоваться крупными яхтами и катамаранами. Для гостей подготовлены конкурсы и розыгрыши призов. Или можно просто отлично провести время в атмосфере яхт-клуба.

В пятницу, 22 мая, выставка работает с 12:00 до 20:00. Днём, с 14:00 до 16:00, в детской зоне пройдёт развлекательная программа. А в 17:00 на главной сцене состоится розыгрыш призов.

В субботу, 23 мая, двери открыты с 10:00 до 18:00. В 13:00 — торжественное открытие выставки, а сразу после, в 13:15, — старт парусной регаты. С 14:00 до 16:00 на главной сцене пройдёт розыгрыш призов. Вечером, с 17:30 до 20:00, гостей ждёт латинская вечеринка с бесплатным уроком бачаты — парного танца из Доминиканской Республики.

В воскресенье, 24 мая, выставка работает с 10:00 до 18:00. В 13:00 стартует любительская регата «Кубок Vladivostok Boat Show», специально организованная для новичков. В 17:00 снова состоится розыгрыш призов.