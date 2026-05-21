Карта наследственных мутаций создается в Беларуси. Подробности БелТА рассказали в Министерстве здравоохранения.
Масштабная акция по генетическому скринингу наследственных мутаций у молодых женщин была запущена специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Брестской области.
«Целью акции станет первая в стране геногеографическая карта распространения таких мутаций в генах, связанных с первичными иммунодефицитами и наследственной предрасположенностью к онкозаболеваниям», — подчеркнули в Минздраве.
За время проведения акции свои образцы для добровольного скрининга успели сдать 303 студентки репродуктивного возраста.
В ведомстве обратили внимание, что в восточнославянской популяции, в том числе и в Беларуси, специалисты выявляют высокую частоту мутаций- «основателей» в генах, которые отвечают за первичные иммунодефициты и наследственную онкопредрасположенность (синдром Неймегена, атаксия-телеангиэктазия и другие).
«Гетерозиготное носительство у женщин может повышать риск невынашивания беременности, иммунных и онкологических патологий», — заметили в Министерстве здравоохранения.
И подчеркнули: все собранные образцы лягут в основу первой в республике геногеографической карты распространения ключевых мутаций и национальной базы данных носителей. Это даст возможность разработать современные подходы к профилактике тяжелых наследственных форм иммунодефицитов.
