В Омске назвали количество целевых мест в вузах в новом учебном году

В Омской области продолжается развитие программы целевого обучения. В 2026 году работодатели подали свыше 1 000 заявок на 1 697 бюджетных мест для будущих специалистов, которые начнут учиться в вузах региона в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» Омской области.
Больше всего выпускников ждут в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства. В числе востребованных направлений — врачи общей практики, средний и младший медперсонал, учителя, воспитатели, а также специалисты по агроинженерии, агрономии и ветеринарии.
Наибольшее количество бюджетных мест в рамках целевого набора планируется в Омском государственном медицинском университете, Омском государственном педагогическом университете и Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина.
Целевое обучение для студента бесплатно. Оно также предполагает дополнительные выплаты от работодателя, прохождение практики на предприятии, знакомство с будущим местом работы уже с первого курса и гарантированное трудоустройство после выпуска.
Подать заявку можно на портале «Работа России» через «Госуслуги». Для этого нужно выбрать раздел «Целевое обучение», открыть предложения, указать вуз или учреждение СПО, направление подготовки, форму обучения и регион трудоустройства. Сейчас функционал доступен только для уже обучающихся студентов, а абитуриенты смогут присоединиться к программе после 20 июня 2026 года. Подробнее можно узнать в ближайшем кадровом центре или по телефону горячей линии: