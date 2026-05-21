В Омске назвали количество целевых мест в вузах в новом учебном году

Подать заявку можно на портале «Работа России» через «Госуслуги». Для этого нужно выбрать раздел «Целевое обучение», открыть предложения, указать вуз или учреждение СПО, направление подготовки, форму обучения и регион трудоустройства. Сейчас функционал доступен только для уже обучающихся студентов, а абитуриенты смогут присоединиться к программе после 20 июня 2026 года. Подробнее можно узнать в ближайшем кадровом центре или по телефону горячей линии: 8 800 101−92−02 .