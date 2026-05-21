Дополнительные рейсы «Аэрофлота» в Калининград: приоритет для местных жителей

Губернатор Алексей Беспрозванных и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский согласовали расширение программы перевозок между Москвой и Калининградом. «Аэрофлот» с 1 июня до 30 сентября вводит дополнительный ежедневный рейс по маршруту Москва — Калининград — Москва. Билеты на него будут продавать по «плоским» тарифам. В пик сезона (июль и август) добавят ещё два таких рейса в сутки.