Дополнительные рейсы «Аэрофлота» в Калининград: приоритет для местных жителей

Губернатор Алексей Беспрозванных и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский согласовали расширение программы перевозок между Москвой и Калининградом. «Аэрофлот» с 1 июня до 30 сентября вводит дополнительный ежедневный рейс по маршруту Москва — Калининград — Москва. Билеты на него будут продавать по «плоским» тарифам. В пик сезона (июль и август) добавят ещё два таких рейса в сутки.
Жители Калининградской области и студенты очной формы обучения местных вузов смогут покупать билеты на дополнительные рейсы по «плоским» тарифам заранее — более чем за 7 дней до вылета. За неделю до даты рейса оставшиеся билеты поступят в свободную продажу для всех желающих.
«Плоские» тарифы «Аэрофлота» дополняют государственные субсидии. Стоимость билета в экономклассе: 7900 рублей в одну сторону, 13000 рублей туда и обратно.
«Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентов, — подчеркнул Беспрозванных. — Предложенный механизм приоритетных продаж позволяет гарантировать нашим гражданам возможность планировать поездки по доступным ценам даже в условиях высокого сезонного спроса».