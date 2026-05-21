Бензин в Пермском крае подорожал за неделю

Рост цен на бензин наблюдался в 52 регионах России.

Источник: Комсомольская правда

За период с 13 по 18 мая 2026 года в Пермском крае снова выросли цены на топливо. Средняя стоимость литра бензина повысилась на 7 копеек и составила 66,97 рубля, сообщает Росстат.

Литр АИ-92 теперь стоит 63,72 рубля, АИ-95 — 68,91 рубля, оба вида подорожали на 7 копеек. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, его средняя цена достигла 77,81 рубля за литр. АИ-98 подорожал сильнее остальных — на 11 копеек, до 94,57 рубля за литр.

Рост цен на бензин наблюдался в 52 регионах России. Особенно заметно подорожание произошло в Костромской области — сразу на 1,5%. Единственным регионом с понижением цен стала Республика Адыгея, где стоимость топлива упала на 0,1%.