В Красноярске начинают строить депо для метротрамвая на Высотной

В Красноярске приступают к строительству электродепо «Октябрьское» для будущего метротрамвая. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию последнего этапа строительства. Депо разместят на улице Высотной между улицей Карбышева и Телевизорным переулком. Сейчас территория уже расчищена, специалисты готовят площадку для возведения основных объектов. Проект предусматривает строительство самого электродепо, соединительной подземной ветки до станции «Высотная», а также всей необходимой инженерной инфраструктуры. В состав комплекса войдут главный производственный корпус площадью 34,5 тысячи квадратных метров для обслуживания составов, тягово-понизительная и распределительная подстанции, компрессорная станция, очистные сооружения и инженерные сети. Также рядом появится «веер» трамвайных путей для размещения подвижного состава. Для сотрудников метротрамвая создадут административно-бытовой комплекс. Его разместят в капитально отремонтированном здании бывшего троллейбусного депо № 2 в Телевизорном переулке. Кроме того, проектом предусмотрено строительство подземного тоннеля служебной соединительной ветки длиной около 400 метров, которая свяжет депо со станцией «Высотная». Основную часть работ планируют выполнить закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса. Напомним, что в Красноярске проложено два километра тоннеля метро между станциями «Высотная» и «Улица Копылова».