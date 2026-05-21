Жителя Гурьевска осудили на 12 лет по делу о госизмене

Калининградский областной суд вынес приговор жителю Гурьевска по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры региона.
Судом установлено, что в августе 2023 года мужчина через мессенджер «Телеграм» установил контакт с представителями иностранной организации, действующей против безопасности России.
По данным прокуратуры, по заданию организации подсудимый расклеивал в общественных местах агитационные листовки с призывами вступать в ее ряды. Кроме того, он наблюдал за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и передавал полученные сведения представителям организации. Действия мужчины квалифицировали по ст. 275 УК РФ — государственная измена.
Приговором Калининградского областного суда ему назначено 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд постановил конфисковать средства совершения преступления.
Приговор пока не вступил в законную силу.