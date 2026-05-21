Суд оставил в силе изъятие 265 объектов у экс-ректора ВГУЭС

Приморский краевой суд отклонил апелляции бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева и других ответчиков. Они пытались оспорить решение Ленинского районного суда об изъятии более 200 объектов коррупционного имущества. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В январе 2026 года Генеральная прокуратура подала иск в Ленинский районный суд Владивостока к Лазареву, экс-прокурору Приморского края Валерию Василенко и ещё группе ответчиков. Речь шла о взыскании имущества по коррупционному делу, где ущерб оценили в сумму свыше 2 миллиардов рублей. В феврале суд изъял у всех фигурантов 265 объектов.
Елена Оленева уточнила итоги пересмотра: решение Ленинского районного суда от 19 мая 2026 года оставили без изменений. Апелляционные жалобы отклонили. Их подавали: АНПОО «Дальневосточный центр непрерывного образования», представитель Лазарева Гришин И. В., ЗАО «Линком», Лазарева Л. М., Баюрова Е. В., представитель Буглак О. Н. Извекова К. В., Ильин А. Е., представитель Лазарева И. Г. Костюченко А. С., а также АНОО ДО «Центр образования и развития». При этом жалобы Рылова Р. Н. и Турмовой Е. П. (их не привлекали к участию в деле) суд оставил без рассмотрения.
По версии следствия, Лазарев, будучи ректором ВГУЭС, создал организованную преступную группу из структурных подразделений, которая действовала под его руководством. Сообщество использовало его служебное положение для совершения преступлений разной тяжести, в том числе тяжких. Цели: хищение денег у абитуриентов, хищение имущества Министерства науки и высшего образования РФ (находилось в управлении университета), получение прямой финансовой и иной материальной выгоды, а также совершение других преступлений для обеспечения деятельности сообщества.
Согласно обвинению, в период работы преступного сообщества — с 21 марта 1996 года по 21 марта 2024 года — были похищены: денежные средства университета на сумму свыше 24 миллионов рублей, имущество министерства на сумму более 652 миллионов рублей, деньги физических лиц не менее 1 миллиона рублей, а также средства АО «Восточная верфь» на общую сумму более 13 миллионов рублей.
С 20 апреля Ленинский районный суд по существу рассматривает уголовное дело в отношении Лазарева, а также Ольги Буглак и Светланы Ширшиковой. Следующее заседание назначено на 22 мая.