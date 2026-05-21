В Свердловской области появится новый туристический маршрут

В Свердловской области запускают новый туристический маршрут. Об этом рассказала и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик.

— Из нового — брендовый маршрут региона «Бажовское путешествие». Этот турпродукт про наши смыслы, горнозаводскую цивилизацию, культурный код. Про то, что мы здесь на Урале делаем.

Маршрут раскрывает Свердловскую область через мультивселенную, созданную писателем Павлом Бажовым. Он объединяет Екатеринбург — Сысерть — Полевской — Березовский. Первые туристические маршруты запланированы на 12—14 июня, в дальнейшем их также проведут в июле и августе.

На данный момент поданы документы в Минэкономразвития России для получения статуса национального маршрута.