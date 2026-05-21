Ювелирное производство стало визитной карточкой Перми

В 1720 году по указу императора Петра I на Урал был направлен инженер-поручик артиллерии Василий Татищев. Ему поручили «…построить заводы и из руд железо, серебро и медь плавить». Россия остро нуждалась в серебре, так как из него чеканили монету, а закупать благородный металл приходилось за границей.
Причина для поиска месторождений серебра на Урале была очевидна — отсюда веками брали дань «серебром закамским». На самом же деле оно не было местным: поступало в Пермское Приуралье благодаря активной торговле жителей с Персией.
Для финно-угорских народов серебро являлось металлом сакральным. Чтобы священный Ен-Лось мог ступить на землю, перед ним укладывали огромные серебряные подносы с полудрагоценными уральскими камнями.
Примерно с конца первого тысячелетия нашей эры средневековые пермяки стали использовать серебро и для изготовления самобытных украшений.
Пару лет назад археологи сделали сенсационное открытие: в Прикамье в IX — XII веках процветала богатая цивилизация, в персидских и арабских источниках именуемая Вису, где существовало развитое ювелирное производство. Женщины были буквально увешаны всевозможными украшениями-амулетами из благородного металла. Найденные образцы такого высокого качества и мастерства исполнения, что поражают и современных мастеров.
Артефактные коллекции возвращают наследие цивилизации Вису в повседневную жизнь.
По просьбе археологов ПФИЦ УрО РАН ювелиры «Сереброники» воссоздали некоторые изделия. При этом сегодняшним мастерам пришлось возродить и технологии коллег, работавших в Прикамье сотни лет назад. Это позволило создать особые артефактные коллекции, возвращающие наследие цивилизации Вису в повседневную жизнь наших современников.
Андрей Саламатин, основатель ювелирной компании «Сереброника», отмечает:
— Это непростая вещь — понять, как и какими инструментами работал средневековый ювелир, почувствовать, что он думал, какие смыслы вкладывал в сакральные узоры.
Пожалуй, специалисты «Сереброники» внесли самый большой вклад в изучение культурно-исторического феномена «пермское серебро», в сохранение и развитие тысячелетних традиций исконного ювелирного искусства. Только один факт: компания создала богатейшую коллекцию точных серебряных копий археологических находок Пермского звериного стиля. Более 140 аутентичных образов и более 800 видов украшений объединены в семь тематических коллекций: Ош-медведь, Люди-лоси, Люди-птицы, Солнечные кони, Эрупса, Уральский полоз, Чудные чудища. А параллельно с этим мастера воссоздают украшения пермского средневековья VII — XII в.в., возродили утраченные технологии Пермской финифти, создали учебную эмальерную мастерскую. Всего за последние три года ювелиры компании разработали и выпустили около сорока новых коллекций изделий из серебра.
— Создание более сложных украшений, возрождение старинных технологий ручного изготовления, использование редких уникальных камней, историческая реконструкция древних украшений, разработка самобытного дизайна — это непростой и долгий путь, — замечает Андрей Саламатин. — Но он позволяет находить особого клиента, ценящего и понимающего ювелирное искусство.
Отказ от массового производства, ориентация на местные традиции и создание уникальных коллекций, несмотря на более высокие затраты, оправдываются, поскольку привлекают внимание покупателей не только в традиционные для всех ювелиров осенне-зимние пики продаж, а круглый год. Этот интерес поддерживают многочисленные гости города: и обычные туристы, и предприниматели, которые бывают в промышленном центре по делам бизнеса. Вот почему компания активно работает в туристической сфере. И даже сама формирует поток гостей. Восемь сотрудников получили специальность «экскурсовод» — прошли обучение в пермском классическом университете. За год они проводят более 120 экскурсий, в том числе на ювелирном производстве компании. Тут бывают не только пермяки, но и приезжие из других городов — примерно две тысячи экскурсантов в год. Важно, что с точки зрения экономики дела «Сереброника» стала одной из достопримечательностей Перми, одним из туристических брендов.
Серебряная ювелирная традиция Прикамья не прерывается. Не зря на пермском гербе всегда присутствовал Серебряный медведь.