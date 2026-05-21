Ювелирное производство стало визитной карточкой Перми

Отказ от массового производства, ориентация на местные традиции и создание уникальных коллекций, несмотря на более высокие затраты, оправдываются, поскольку привлекают внимание покупателей не только в традиционные для всех ювелиров осенне-зимние пики продаж, а круглый год. Этот интерес поддерживают многочисленные гости города: и обычные туристы, и предприниматели, которые бывают в промышленном центре по делам бизнеса. Вот почему компания активно работает в туристической сфере. И даже сама формирует поток гостей. Восемь сотрудников получили специальность «экскурсовод» — прошли обучение в пермском классическом университете. За год они проводят более 120 экскурсий, в том числе на ювелирном производстве компании. Тут бывают не только пермяки, но и приезжие из других городов — примерно две тысячи экскурсантов в год. Важно, что с точки зрения экономики дела «Сереброника» стала одной из достопримечательностей Перми, одним из туристических брендов.