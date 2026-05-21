Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы становятся жертвами мошенников при покупке билетов на концерты и в театр

В полиции призывают к бдительности.

Калининградцы становятся жертвами мошенников при покупке билетов на концерты и в театр. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, за последнее время зарегистрировано уже два случая по схожим схемам.

21-летний студент решил купить билеты на концерт через интернет. По просьбе продавца ушел в мессенджер, а затем перешел по ссылке, которую лжепродавец отправил. Парень ввел данные карты и код из СМС — с карты тут же списали 36 тысяч рублей. Билетом молодой человек, конечно, так и не увидел.

23-летний калининградец общался с девушкой на сайте знакомств, там предложила сходить в театр и выслала ссылку для покупки билетов. Заказ парень оформил, списалось 5 тысяч рублей. Система выдала ошибку, билеты на почту не пришли.

Заведены уголовные дела.