«Приоритетно для местных»: «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Калининграда в Москву с «плоскими» тарифами

«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Калининграда в Москву с «плоскими» тарифами. Билеты обещают продавать в приоритетном порядке жителям региона и студентам местных вузов. Информацию об этом опубликовали на сайте авиакомпании.
С 1 июня перевозчик открывает дополнительный рейс между Калининградом и Москвой. Его будут выполнять на лайнерах Airbus A321 до 30 сентября включительно. В пиковые летние месяцы, с 1 июля по 31 августа, количество таких допрейсов в сутки увеличат до двух.
Жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по «плоскому» тарифу «Аэрофлота» более чем за семь дней до даты вылета. За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие, — сказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Губернатор Алексей Беспрозванных назвал увеличение квоты на «плоские» тарифы и дополнительные рейсы в Калининград «необходимым шагом для обеспечения мобильности населения». «Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам. Предложенный механизм приоритетных продаж позволяет гарантировать нашим гражданам возможность планировать поездки по доступным ценам даже в условиях высокого сезонного спроса. Мы ценим конструктивную позицию национального перевозчика и готовность учитывать специфику Калининградской области», — отметил он.
Стоимость перелёта между Калининградом и Москвой по «плоским» тарифам составляет 7900 рублей в одну сторону, 13000 — туда и обратно. Жители региона и студенты местных вузов смогут приобрести такие билеты в специальном разделе на сайте «Аэрофлота», в офисе продаж авиакомпании и у уполномоченных агентов — по аналогии с субсидированными. Для оформления потребуется паспорт гражданина РФ, для учащихся очной формы вузов — справка.
При этом у «Аэрофлота» по-прежнему нет субсидированных билетов для калининградцев. Их раскупили ещё в январе.