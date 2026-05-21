«Приоритетно для местных»: «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Калининграда в Москву с «плоскими» тарифами

Жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по «плоскому» тарифу «Аэрофлота» более чем за семь дней до даты вылета. За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие, — сказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.