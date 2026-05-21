Кадеты СК РФ почтили память героев на Мамаевом кургане в Волгограде

— Символично, что 7-й слет кадет, посвященный 15-летию Следственного комитета России, начинает свою работу здесь, на главной высоте России — Мамаевом кургане, святом и священном для каждого жителя нашей страны месте, — обратился к присутствующим Андрей Бочаров. — Именно здесь, на земле непокоренного Сталинграда, 83 года назад, в ходе Сталинградской битвы, решалась судьба Великой Победы, судьба мира, судьба всего человечества. Сталинград защищала вся наша страна, представители всех регионов Советского Союза, всех наций и народностей. Защитники Сталинграда защищали свои семьи, свою родную землю, настоящее и будущее, своих детей. И сегодня в ходе специальной военной операции уже потомки Поколения Победителей защищают нашу страну от современных фашистов и нацистов — с таким же мужеством и самоотверженностью, как их деды и прадеды защищали Сталинград, защищали Родину, освобождали от врага родную землю.