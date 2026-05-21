Волгоградцам рассказали, как защититься от опасного укуса комара

Из-за отсутствия специфической иммунопрофилактики волгоградцам советуют по максимуму защищать себя от укусов кровососов. Для этого горожанам рекомендуют не раздеваться во время прогулок по городу и особенно при выездах на природу, обрабатывать себя репеллентами, устанавливать в домах москитные сетки, а также включать фумигаторы или использовать специальные аэрозоли, аромат которых комары не переносят на дух.