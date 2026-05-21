ИТ-кампус «НЕЙМАРК», «Горький Тех», РУССОФТ и Академия ИТ-образования будут сотрудничать по вопросам подготовки ИТ-специалистов

20 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2026»; 18+) состоялась церемония подписания соглашения между Университетом «НЕЙМАРК», Ассоциацией «РУССОФТ» (российское объединение разработчиков программного обеспечения), АНО дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» и АНО «Горький Тех». Организации будут сотрудничать в вопросах подготовки ИТ-специалистов.
«Развитие ИТ-отрасли невозможно без тесного взаимодействия бизнеса, образования и региональных институтов. Такое партнерство позволяет формировать устойчивую систему подготовки специалистов, ориентированную на реальные потребности индустрии. Важно усиливать практическую составляющую обучения, развивать стажировки и расширять возможности взаимодействия студентов с ИТ-компаниями, что напрямую влияет на качество кадрового потенциала отрасли», — подчеркнул президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Соглашение усиливает практико-ориентированную подготовку ИТ-специалистов и позволяет быстрее адаптировать образовательные программы под актуальные запросы отрасли», — отметила директор АНО ДПО «Академия ИТ-образования» Евгения Романовская.
В фокусе сотрудничества между организациями — подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики России, содействие продвижению российских ИТ-решений на международных рынках, внедрение современных ИТ-решений в образовательные программы, проведение совместных мероприятий, направленных на развитие ИТ-компетенций и популяризацию ИТ-отрасли.
«Партнерство расширяет возможности взаимодействия с ИТ-отраслью и повышает качество подготовки будущих специалистов за счет практики и совместных проектов», — сказал исполняющий обязанности ректора АНО ВО «Университет НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.
Особое внимание в рамках реализации соглашения будет уделено развитию взаимодействия между ИТ-бизнесом и системой образования, включая организацию стажировок, практик, хакатонов, мастер-классов, карьерных мероприятий и других форматов профессиональной подготовки ИТ-специалистов на разных стадиях подготовки.
«Подписание этого соглашения — важный шаг для развития ИТ-экосистемы региона и создания устойчивого партнерства между образованием, бизнесом и технологическими компаниями. Сегодня особенно важно объединять усилия, чтобы готовить специалистов, которые будут востребованы не только в регионе, но и на федеральном и международном уровнях. Уверен, что это сотрудничество станет основой для запуска новых инициатив и укрепит позиции Нижегородской области как одного из ведущих ИТ-центров страны», — отметил директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организатором конференции является компания «ОМГ». Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
