Двое хитрых красноярцев покупали полотенца по цене овощей

Двое красноярцев в возрасте 40 и 43 лет пойдут под суд за кражу товаров из гипермаркета.
Установлено, что злоумышленники придумали и реализовали план, как можно дешево купить полотенца стоимостью почти 1000 рублей за каждое — пробивали их на кассе самообслуживания по цене овощей.
«В апреле прошлого года обвиняемые пришли в магазин за текстилем. Один из них отправился к прилавку с овощами и взвесил лука на 20 рублей. Затем они приклеили этикетку к полотенцам и дважды просканировали штрих-код с наименованием лука. Вместо 1,9 тысяч рублей приятели заплатили всего 40 рублей. Думая, что схема работает безупречно, они решили повторить успех — в этот же день в том же магазине взяли уже три полотенца, но на этот раз им приглянулся картофель — мужчины взвесили его на 33 рубля. Итого за три полотенца на кассе самообслуживания товарищи заплатили 99 рублей», — рассказали в полиции.
После второго преступления на выходе из магазина мужчин остановили охранники и сдали правоохранителям. В отношении ранее не судимых приятелей возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». До оглашения приговора им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
