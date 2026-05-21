Двое хитрых красноярцев покупали полотенца по цене овощей

«В апреле прошлого года обвиняемые пришли в магазин за текстилем. Один из них отправился к прилавку с овощами и взвесил лука на 20 рублей. Затем они приклеили этикетку к полотенцам и дважды просканировали штрих-код с наименованием лука. Вместо 1,9 тысяч рублей приятели заплатили всего 40 рублей. Думая, что схема работает безупречно, они решили повторить успех — в этот же день в том же магазине взяли уже три полотенца, но на этот раз им приглянулся картофель — мужчины взвесили его на 33 рубля. Итого за три полотенца на кассе самообслуживания товарищи заплатили 99 рублей», — рассказали в полиции.