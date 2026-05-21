В Приморье 42% снятых с людей клещей заражены опасными инфекциями

Для защиты от укусов специалисты советуют носить светлую одежду с длинными рукавами, заправлять рубашку в брюки, а брюки — в носки и сапоги, закрывать голову и шею косынкой. Каждые 15−20 минут осматривать себя и друг друга, не сидеть и не лежать на траве. После прогулки тщательно проверять кожу, одежду и домашних животных, не заносить в помещение свежие растения, где могут прятаться клещи.