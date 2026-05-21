Кафе в Красноярске ввело дресс-код, противоречащий закону

Жительницу Красноярска не пустили в бар из-за ее брюк, которые, по мнению сотрудника заведения, не соответствовал его распорядку. Желая защитить свое право на посещение кафе и баров, девушка обратилась в Роспотребнадзор.
По словам горожанки, она забронировала столик в одном из баров краевого центра, приехала к условленному часу, но не смогла попасть в заведение. Специалист по фейсконтролю заявил, что штаны посетительницы противоречат дресс-коду. Сотрудник даже показал девушке бумагу, в которой было написано, будто администрация бара имеет право отказать любому клиенту без объяснения причин.
В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что ограничение доступа в заведения общепита ущемляет права потребителей. И установленные администрацией кафе, бара или ресторана внутренние правила, определяющие круг лиц, которые могут или не могут воспользоваться услугой, следует считать неуместными.
Система фейсконтроля нарушает статьи Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей, подытожили в надзорном ведомстве.
Владельцам кафе объявлено предостережение о недопустимости впредь подобных нарушений.