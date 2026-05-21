Суд признал законным увольнение экс-главы КСП Нижнего Юлии Абызовой

Юлия Абызова, ранее возглавлявшая контрольно‑счётную палату Нижнего Новгорода, не добилась успеха в судебном споре с городской думой, которая прекратила её полномочия на основании утраты доверия. Эта информация зафиксирована в карточке соответствующего судебного дела.
Абызова пыталась оспорить решения нижегородского законодательного органа, а также выводы комиссии по контролю за соблюдением антикоррупционных ограничений среди муниципальных служащих.
Напомним, что городская дума Нижнего Новгорода VII созыва на заключительном заседании 24 сентября 2025 года приняла решение об отставке Юлии Абызовой — за пять дней до запланированного упразднения самой КСП.
Основанием для увольнения послужило представление прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства. Претензии были связаны с объектами недвижимости: ряд квартир был переведён в категорию нежилых помещений и сдавался в аренду.
Надзорный орган пришёл к выводу, что таким образом чиновница получала коммерческий доход, что несовместимо с занимаемой должностью.
Ранее Контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода возглавил Анатолий Нуждин.