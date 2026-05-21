Губернатор предложил продлить действие льгот на оплату ЖКХ до 2029 года

В Прикамье губернатор предложил продлить действие льгот на оплату ЖКХ до конца 2029 года, которые будут действовать для отдельных категорий жителей региона.
21 мая во время пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. Документ внесли на рассмотрение по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.
Проект закона подразумевает продление действия некоторых льгот вплоть до конца 2029 года. Речь идёт о денежной компенсации, которая выдаётся на оплату жилья и коммунальных услуг жителям села, которые работают в государственных и муниципальных организациях. Эта мера поддержки действует для граждан, чей ежемесячный доход не переходит планку двух величин прожиточного минимума, который установлен в Прикамье.
Проект также подразумевает изменение условий в Прикамье предоставления социальных контрактов участникам СВО, если те захотят открыть своё дело. По инициативе губернатора, в этом случае они смогут взять социальный контракт на предпринимательскую деятельность, не предоставляя при этом сведения об оценке доходов. Если заявитель — инвалид первой или второй группы, то право на эту меру поддержки получит он сам, или его супруга.
Председатель ЗС Валерий Сухих акцентировал внимание парламентариев на том, что это решение поможет дополнить меры поддержки бойцов СВО, которые уже действуют в Пермском крае. Он считает эту меру логичным продолжением уже работающей в Прикамье системы практической поддержки участников СВО из Прикамья.
«Защитник, вернувшийся домой, должен иметь возможность реализовать себя в гражданской жизни, чтобы обеспечить себя и свою семью. Это взвешенный шаг навстречу людям, которые хотят трудиться и развивать экономику края», — подчеркнул Валерий Сухих.
В краевом министерстве труда и социального развития рассказали, что эта инициатива действует в Прикамье с 1 января 2026 года по федеральному закону. Внесённым на утверждение законопроектом предложено привести документ в соответствие.