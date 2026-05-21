323 боррелиозных и 4 энцефалитных клеща выявили в Нижегородской области

Еще семь паукообразных оказались заражены эрлихиями.

Источник: Живем в Нижнем

К 21 мая в Нижегородской области зафиксированы 4 случая заражения клещевым вирусным энцефалитом и еще 323 — боррелиозом. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

По информации источника, еще 7 паукообразных оказались заражены эрлихиями, а 62 — анаплазмами. Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином понадобилась 312 нижегородцам. Большинство из них — дети.

Прививку от энцефалита сделали свыше 9000 жителей региона, в том числе 983 несовершеннолетних.

Ранее нижегородцев предупредили об опасных болезнях, подстерегающих на даче.