323 боррелиозных и 4 энцефалитных клеща выявили в Нижегородской области

К 21 мая в Нижегородской области зафиксированы 4 случая заражения клещевым вирусным энцефалитом и еще 323 — боррелиозом. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.
По информации источника, еще 7 паукообразных оказались заражены эрлихиями, а 62 — анаплазмами. Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином понадобилась 312 нижегородцам. Большинство из них — дети.
Прививку от энцефалита сделали свыше 9000 жителей региона, в том числе 983 несовершеннолетних.
