Интеграция систем безопасности в "Умный дом"

О современных направлениях развития рассказал генеральный директор компании «Цербер» Андрей Козеев.
— Андрей Геннадьевич, что сегодня лежит в основе обеспечения безопасности?
— Рынок систем безопасности, на котором мы работаем уже более 30 лет, движется в сторону интеграции в единый комплекс с иными системами, объединенными в словосочетание «Умный дом». Безопасность — это не только охрана жизни и имущества от посягательств преступников, но и защита от ЧС, а если смотреть шире — обеспечение комфорта. Услуги безопасности в недалеком будущем — это элемент единого решения, вписанного в систему «Умный дом». Наша компания уже использует подобные решения. Для себя мы делим наш подход к внедрению систем безопасности по соотношению условного «веса» решений «Умного дома» к системам безопасности.
— Для кого они предназначены?
— Практически для всех. Мы предлагаем три условных уровня решений, где доля возможностей «Умного дома» будет зависеть от типа выбранного оборудования.
Начнем с самого простого. Допустим, необходимо защитить свое жилище, небольшой офис или магазин с минимальным набором решений «Умного дома» (до 10 — 15 процентов).
В этом случае мы предлагаем базовый комплект оборудования (панель и два датчика), к которому дополнительно можно подключать технологические датчики. Управление объектом выводится на смартфон заказчика. При помощи приложения заказчик может контролировать температуру, ставить и снимать объект с охраны, а в случае протечки воды или утечки газа — перекрыть соответствующий вентиль.
Второй уровень — для более крупных компаний: промышленных предприятий, ТЦ, жилых комплексов и т. д. Для таких объектов мы предоставляем полный спектр решений: пожарную безопасность, видеоконтроль, контроль периметра, контроль доступа и так далее. Такие системы, как «Рубеж», «Болид» и другие, имеют уже более масштабные возможности интеграции. Для нас соотношение возможностей «Умного дома» к системам безопасности в этом случае соответствует как 40/60 процентов. Немаловажно, что для руководства заказчика имеется возможность создания собственного ситуационного центра. Можно удаленно управлять доступом, освещением, отоплением и многим другим оборудованием не только вручную, но и в автоматическом режиме. Подобные решения повышают ситуационную осведомленность, снижают влияние человеческого фактора, риски аварий, обеспечивают автоматизацию взаимодействия между интегрированными системами.
Фото: Компания «Цербер».
— А кто выбирает третий уровень?
— Физические и юридические лица, которые хотят не только обеспечить безопасность, но и автоматизировать значительную часть управления своим домом или предприятием, избавиться от рутины. Система «Умный дом» возьмет на себя управление теплом, кондиционированием воздуха, освещением и десятками других параметров. Управлять системой можно в ручном, полуавтоматическом либо автоматическом режимах по команде с мобильного приложения, по событию (если что-то произошло) либо по расписанию. Можно задать более 250 различных сценариев.
«Умный дом» не только обеспечивает безопасность и комфорт, но и помогает экономить ресурсы и собирает данные для анализа.
— А способны ли охранные системы передавать сигналы при отключении мобильного интернета?
— Мы используем дублирование тревожных сообщений по выделенному радиоканалу и работаем над новыми решениями, например снятием «тревог» с видеокамер и передачей их на наш пульт.
— Еще одно важнейшее направление — обеспечение беспилотной безопасности. Вы оказываете такие услуги?
— Да, у нас есть опыт вооруженной охраны около 20 промышленных объектов. Все они оборудованы специальными радиостанциями с детекторами обнаружения БПЛА. У сотрудников имеются электромагнитные ружья и огнестрельное оружие, скоро также получим автоматическое боевое оружие для охраны объектов соответствующей категории. Но мы видим, что систему защиты от БПЛА необходимо совершенствовать.
За современной и качественной услугой обращайтесь к нам!
«Цербер» — 30 лет на страже безопасности!
Сайт: cerbergroup.ru.
Генеральный директор: +79292347744, +79024719551.
Технический директор: +79129883256, +79223336950.