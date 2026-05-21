Тоннелепроходческий щит в котловане на улице Горького почти готов

Строители завершают монтаж тоннелепроходческого щита на улице Горького в Нижнем Новгороде. Они уже опустили на стартовую площадку самые тяжелые элементы головной части комплекса — привод, домкраты и передний и средний щиты.
Вскоре в котлован отпустят и шестиметровый ротор.
Как пояснили метростроевцы, каждая из частей «головы» щита весит от 60 до 90 тонн, и поэтому для спуска использовали специальный тяжеловесный кран, который поднял махину и опустил ее в яму.
После спуска всех элементов на площадке начнут собирать и монтировать оборудование для проходки. Как ожидается, пуско-наладочные работы завершат в конце мая.
