Из Самары стартовали авиарейсы в Петрозаводск

Из международного аэропорта Курумоч в мае начались рейсы в Петрозаводск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты выполняет авиакомпания UVT Aero два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Время вылета из Самары по средам — 15:45, прибытие в Петрозаводск — в 17:05; по воскресеньям вылет — в 18:55, прибытие — в 20:10. Из Петрозаводска в Самару рейсы отправляются по средам в 17:45 и прибывают в 21:15, по воскресеньям — в 14:45 с прибытием в 18:00.

Для туристов, посещающих Петрозаводск, наибольший интерес представляют уникальные памятники Карелии: древние петроглифы на мысе Бесов Нос возрастом более 5 000 лет, водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы, а также живописные Ладожское и Онежское озера и таежные леса.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков.