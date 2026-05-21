«Аэрофлот» добавит рейсы с плоскими тарифами между Калининградом и Москвой

Жители региона и студенты смогут покупать такие билеты в приоритетном порядке.

Источник: Клопс.ru

С 1 июня «Аэрофлот» добавит ежедневный рейс Москва — Калининград с билетами по плоскому тарифу. Об этом сообщили на сайте авиакомпании в четверг, 21 мая.

SU1032/1033 будет летать на Airbus A321 до 30 сентября. В высокий сезон, с 1 июля по 31 августа, перевозчик запустит на этом направлении ещё один ежедневный рейс — SU1012/1013.

Жители Калининградской области и студенты очной формы местных вузов смогут покупать билеты по плоскому тарифу заранее — более чем за семь дней до отправления. За неделю до вылета оставшиеся места откроют для всех пассажиров.

Стоимость на направлении Москва — Калининград составляет 7 900 рублей в одну сторону и 13 000 рублей туда и обратно. Для оформления нужен паспорт гражданина РФ, студентам также потребуется справка об очном обучении.

В марте «Аэрофлот» поднял цены на перелёты по плоскому тарифу из Калининграда в Москву. До этого билет в одну сторону стоил 6,8 тысячи рублей, туда и обратно — 11,3 тысячи. В авиакомпании объяснили повышение тем, что стоимость не менялась с 2024 года, а расходы перевозчика выросли.

