«Аэрофлот» добавит рейсы с плоскими тарифами между Калининградом и Москвой

В марте «Аэрофлот» поднял цены на перелёты по плоскому тарифу из Калининграда в Москву. До этого билет в одну сторону стоил 6,8 тысячи рублей, туда и обратно — 11,3 тысячи. В авиакомпании объяснили повышение тем, что стоимость не менялась с 2024 года, а расходы перевозчика выросли.