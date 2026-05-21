Какой творог полезнее: 5%, 9% или обезжиренный?

Споры о пользе творога разных видов не утихают. С одной стороны, диетологи твердят о вреде насыщенных жиров, с другой — напоминают о незаменимых жирорастворимых витаминах. Как часто бывает, истина кроется в нюансах. В чем разница между творогом разной жирности и какой вариант подойдет разным категориям людей, aif.ru узнал у экспертов.
Как получают творог 5%, 9% и обезжиренный?
Как объясняет нутрициолог Виктория Кострова, технология производства едина для всех видов: на молочном заводе цельное молоко сначала раскручивают в центрифуге. «Центрифуга разделяет его на сливки и обезжиренное молоко», — уточняет эксперт. Далее, по ее словам, обезжиренный творог делают исключительно из этой постной базы. А вот чтобы получить заветные 5% или 9%, молоко нормализуют. «Перед сквашиванием в него просто возвращают строго рассчитанное количество сливок», — рассказывает эксперт.
Какой процент жирности творога лучше для здорового человека?
Эксперты считают, что нет никакой необходимости мучить себя обезжиренным продуктом. Эндокринолог Арина Мамина заявляет: «Большинству людей вообще нет никакой необходимости переходить на обезжиренный». Она рекомендует остановиться на 5%, так как калорийность такого творога скромная (около 120−130 ккал), а жиры необходимы для усвоения витаминов A, D и E.
Поддерживает такое мнение и Кострова, утверждая, что именно 5−9% — это «оптимальный баланс, при котором калорийность остается умеренной». Она поясняет: «Дело в том, что при промышленном обезжиривании из продукта полностью уходят жирорастворимые витамины А, D и Е. Без них важнейший для нас кальций просто не усвоится».
В каких ситуациях лучше выбрать обезжиренный творог?
Несмотря на очевидную пользу средней жирности, существуют строгие медицинские показания, требующие жестких ограничений. Как отмечает диетолог Кострова, «обезжиренный творог могут назначить по строгим медицинским показаниям (к примеру, при тяжелом атеросклерозе или клиническом ожирении)». Однако она подчеркивает, что это скорее вынужденная мера, а не рекомендация для здорового похудения.
Творог какой жирности выбрать при инсулинорезистентности или сахарном диабете?
Здесь эксперты единодушны: обезжиренный творог при таких дигнозах не едят. Кострова предупреждает: «У обезжиренного творога выше инсулиновый индекс. Поэтому при инсулинорезистентности и сахарном диабете он противопоказан». Жиры, по ее словам, отлично сдерживают резкий скачок инсулина. Мамина приводит конкретные цифры: «Обезжиренный творог имеет высокий гликемический индекс (около 120 против 90 у пятипроцентного), а значит, может заметнее повышать уровень сахара в крови», — объясняет врач. И добавляет: «В твороге с жирами сахар, наоборот, растет медленнее, потому что жиры создают своего рода “подушку”, замедляющую всасывание». Следовательно, при диабете 2 типа лучше брать 5% или даже 9%.
Какой творог лучше для набора мышечной массы и какой — для сушки?
Для спортсменов и любителей фитнеса выбор зависит от цели. По мнению нутрициолога Костровой, для качественного набора мышечной массы идеален творог 5−9% из-за лучшего усвоения белка и наличия необходимых жиров для гормонального фона. А вот обезжиренный продукт, как отмечает эксперт, подходит лишь для профессиональной спортивной «сушки», «когда атлету нужно срезать любые лишние граммы из рациона перед соревнованиями». Для обычного любителя здорового образа жизни, убеждена собеседник aif.ru, жирность 5% даст и сытость, и строительный материал для мышц.
Почему обезжиренный творог может быть хуже для фигуры, чем 5%?
Кострова объясняет это так: «Отсутствие жира лишает нас чувства сытости и провоцирует быстрые углеводные срывы». Съев пачку 0%, рассуждает эксперт, вы почти наверняка проголодаетесь через час и перехватите что-то вредное, сведя на нет всю «диетичность» затеи. Кроме того, как добавляет эндокринолог Мамина, производители часто идут на хитрость: «Обезжиренные продукты часто не такие вкусные, плюс производители нередко компенсируют отсутствие жира добавленным сахаром». И приводит яркий пример из смежной категории: «Тот же йогурт 0% жирности может содержать 2−3 чайных ложки сахара на 100 грамм — вы же не станете есть творог с тремя ложками сахара и называть это диетой?» Поэтому всегда важно читать этикетки.
Кому лучше не есть свежий творог?
Как замечает диетолог Кострова, если после порции творога вы чувствуете вздутие или тяжесть, «значит кишечник его не принимает». В таком случае она советует перейти на термически обработанные формы: «Отличным решением станут домашние сырники или запеканки без добавления сахара».