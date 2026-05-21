Какой творог полезнее: 5%, 9% или обезжиренный?

Кострова объясняет это так: «Отсутствие жира лишает нас чувства сытости и провоцирует быстрые углеводные срывы». Съев пачку 0%, рассуждает эксперт, вы почти наверняка проголодаетесь через час и перехватите что-то вредное, сведя на нет всю «диетичность» затеи. Кроме того, как добавляет эндокринолог Мамина, производители часто идут на хитрость: «Обезжиренные продукты часто не такие вкусные, плюс производители нередко компенсируют отсутствие жира добавленным сахаром». И приводит яркий пример из смежной категории: «Тот же йогурт 0% жирности может содержать 2−3 чайных ложки сахара на 100 грамм — вы же не станете есть творог с тремя ложками сахара и называть это диетой?» Поэтому всегда важно читать этикетки.