В ДГК объяснили, почему Пушкинскую во Владивостоке перекапывают каждый год

Сейчас для замены теплосетей там разрыли два участка.

Источник: PrimaMedia.ru

Улица Пушкинская во Владивостоке уже несколько лет становится важной точкой на карте «раскопок». Сейчас трубы меняют на двух участках. Подобные работы на этой улице ведутся уже в течение нескольких лет. В «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) корр. ИА PrimaMedia объяснили, что таким образом должна произойти поэтапная замена всего участка сетей по Пушкинской. Но в ближайшие годы этой улице, наконец, дадут «отдохнуть».

В данный момент дорога раскопана на двух участках — в районе школы № 9 и рядом со зданием «Газпромбанка». Автомобилям для движения в обоих случаях оставили одну полосу, а пешеходный переход возле школы сдвинули, плитку с тротуара частично сняли. Движения в районе школы откроют только 15 августа.

Жители замечают, что «раскопки» для Пушкинской — привычное явление. А в ДГК отмечают, что из года в год ведётся поэтапная замена труб по всей улице.

«В течение нескольких лет структурное подразделение “Приморские тепловые сети” поэтапно проводило работы по замене участков магистральной тепловой сети в районе ул. Пушкинской во Владивостоке. Основная задача этих работ — заменить весь участок трассы на данной улице с целью улучшения качества оказываемых услуг теплоснабжения (обеспечения горячей водой и теплоснабжением) потребителей», — ответили корр. ИА PrimaMedia в ДГК.

Там также добавили, что сложностей в ходе работ не возникает. В этом году меняют участки теплосетей протяженностью 354 метра и 446 метров в однотрубном исчислении, диаметром трубы — 720 мм. Но в ближайшие годы работы по Пушкинской уже не запланированы.

В ДГК уверяют, что после перекладок на сетях не фиксируются порывы, и жители обеспечиваются бесперебойным теплоснабжением. Что дальше включать в список ремонтов — определяют гидравлические испытания. В случае фиксации неоднократного повреждения трассы во время испытаний участок идет под перекладку. Ежегодно энергетики меняют километры тепловых сетей, отметили в ДГК.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что пешеходный переход возле СОШ № 9 на улице Пушкинской во Владивостоке, организованный на время ремонта теплосетей, превратился в опасную ловушку. Разметку на новом месте пока не нанесли, и о «зебре» фактически напоминают только дорожные знаки.