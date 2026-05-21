В ДГК объяснили, почему Пушкинскую во Владивостоке перекапывают каждый год

Улица Пушкинская во Владивостоке уже несколько лет становится важной точкой на карте «раскопок». Сейчас трубы меняют на двух участках. Подобные работы на этой улице ведутся уже в течение нескольких лет. В «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) корр. ИА PrimaMedia объяснили, что таким образом должна произойти поэтапная замена всего участка сетей по Пушкинской. Но в ближайшие годы этой улице, наконец, дадут «отдохнуть».
В данный момент дорога раскопана на двух участках — в районе школы № 9 и рядом со зданием «Газпромбанка». Автомобилям для движения в обоих случаях оставили одну полосу, а пешеходный переход возле школы сдвинули, плитку с тротуара частично сняли. Движения в районе школы откроют только 15 августа.
Жители замечают, что «раскопки» для Пушкинской — привычное явление. А в ДГК отмечают, что из года в год ведётся поэтапная замена труб по всей улице.
«В течение нескольких лет структурное подразделение “Приморские тепловые сети” поэтапно проводило работы по замене участков магистральной тепловой сети в районе ул. Пушкинской во Владивостоке. Основная задача этих работ — заменить весь участок трассы на данной улице с целью улучшения качества оказываемых услуг теплоснабжения (обеспечения горячей водой и теплоснабжением) потребителей», — ответили корр. ИА PrimaMedia в ДГК.
Там также добавили, что сложностей в ходе работ не возникает. В этом году меняют участки теплосетей протяженностью 354 метра и 446 метров в однотрубном исчислении, диаметром трубы — 720 мм. Но в ближайшие годы работы по Пушкинской уже не запланированы.
В ДГК уверяют, что после перекладок на сетях не фиксируются порывы, и жители обеспечиваются бесперебойным теплоснабжением. Что дальше включать в список ремонтов — определяют гидравлические испытания. В случае фиксации неоднократного повреждения трассы во время испытаний участок идет под перекладку. Ежегодно энергетики меняют километры тепловых сетей, отметили в ДГК.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что пешеходный переход возле СОШ № 9 на улице Пушкинской во Владивостоке, организованный на время ремонта теплосетей, превратился в опасную ловушку. Разметку на новом месте пока не нанесли, и о «зебре» фактически напоминают только дорожные знаки.