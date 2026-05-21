Девять нижегородцев обратились за медпомощью из-за жары

Девяти жителям Нижегородской области потребовалась медицинская помощь из-за жаркой погоды, установившейся в регионе. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Говоря о способах борьбы с летним зноем, Никонов отметил, что употребление измельченного льда с водой гораздо эффективнее охлаждает тело изнутри, чем просто холодная вода.
«Дело в физхимии: фазовый переход льда в жидкость поглощает гораздо больше тепловой энергии изнутри. Это также предотвращает гипервентиляцию и улучшает приток крови к мозгу», — пояснил он.
