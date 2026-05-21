Белорусов предупредили о странах с опасными инфекциями. Полный список стран опубликован в телеграм-канале Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По данным центра на 19 мая 2026 года, в странах Западной Африки (Мали, Гвинея, Нигерия, Бенин, Мозамбик, Республика Конго и других) регистрируются случаи лихорадки Ласса. Вместе с тем лихорадка Денге была выявлена в Азии. Указаны Таиланд и Вьетнам, куда летают белорусы, Бали, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины и так далее. Также лихорадка Денге была зафиксирована и на португальском острове Мадейра.
Случаи чумы были выявлены в Китае, Вьетнаме, Монголии, Зимбабве, Танзании, Нигерии и так далее. Оспа обезьян фиксируется в Гане, Габоне, Кот-д’Ивуар, Конго, Камеруне, Южном Судане и других странах.
Менингококковая инфекция регистрировалась в Африке (страны «менингитного пояса»). Речь идет про Буркина-Фасо, Мали, Нигерию, Сенегал и так далее. Ее случаи были выявлены и на острове Фиджи. Более подробная информация опубликована здесь.
Специалисты советуют белорусам уточнять информацию про санитарную обстановку в стране и при необходимости проводить вакцинацию. Граждан Беларуси призывают соблюдать правила гигиены, избегать уличной еды, пить только бутилированную воду и обязательно оформить медицинскую страховку.
