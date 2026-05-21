Награды на груди, мысли на бумаге: фото ветеранов СВО, которые защитили проекты для Красноярского края

В Национальном центре «Россия» на Енисее в Красноярске прошла важная защита. Участники образовательной программы «Сибирский характер» показывали свои групповые проекты губернатору края Михаилу Котюкову, а также руководителям министерств и ведомств. В зале собрались те, от кого зависит принятие решений, и те, кто предлагает эти решения.
Всего ветераны специальной военной операции представили девять проектов. Разрабатывали они их не с нуля, а под присмотром опытных наставников и экспертов Президентской академии. То есть идеи прошли серьёзную профессиональную шлифовку. Сами проекты не абстрактные — они специально адаптированы для того, чтобы работать именно в Красноярском крае.
Почему именно групповые проекты? Объяснение простое. Губернатор Михаил Котюков дал поручение включить работу в командах в программу «Сибирский характер» не случайно. Эти участники в будущем пополнят управленческий состав края. А любой управленец, будь то министр или глава района, должен уметь работать в команде.
Теперь лучшие проекты, скорее всего, будут запущены в реальную жизнь. Ветераны доказали, что они могут быть полезны не только с оружием в руках, но и с авторучкой и папкой проектов.