Самарские сорта войдут в основу единой селекционной платформы по яблоне

Самарские сорта яблонь включат в единую федеральную цифровую платформу селекции садовых культур, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Частью национальной базы данных станут 13 сортов яблони и 4 клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Для интеграции в федеральную базу отобраны следующие сорта самарской селекции: «орлинка», «масловское», «дочь папировки», «спартак», «осиповское», «память Королева», «Александр Бойко», «самара», «оригинал», «память Кедрина», «кутузовец», «куйбышевское», «жигулевское», а также 4 клоновых подвоя серии «волга» (3, 8, 12, 18).
На данный момент уже проведена первичная оценка ключевых признаков: силы роста деревьев, формы кроны, угла отхождения ветвей, зимостойкости, устойчивости к подмерзанию, фаз цветения и жизнеспособности пыльцы. Помимо этого, зафиксирована устойчивость к основным вредителям и болезням. Наблюдения продолжатся в течение трех лет для более точной оценки всех характеристик сортов.
«Включение самарских сортов в федеральную цифровую платформу — это подтверждение высокого уровня нашей научно-селекционной школы. Мы передаем в общенациональную систему данные, проверенные десятилетиями полевых исследований в зоне рискованного земледелия Среднего Поволжья. Это прямой путь к сокращению сроков создания новых сортов, снижению зависимости от импортного посадочного материала и укреплению технологического суверенитета отрасли», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.