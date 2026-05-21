Столтенберг рассказал, без какой страны НАТО не сможет существовать

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что альянс не сможет существовать без участия США, а Европейский союз не способен заменить эту организацию. Своими мыслями он поделился в интервью шведскому телеканалу SVT.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам», — приводит слова Столтенберга «Лента.ру».

Политик добавил для SVT, что странам блока нужно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Вашингтоном и европейскими столицами. Он также указал: Евросоюз не сможет взять на себя функции НАТО в вопросах обороны.

Ранее немецкое издание Junge Welt пришло к выводу, что планы США по сокращению военного присутствия в Европе нанесут серьезный удар по антироссийскому курсу НАТО. В статье журнала подчеркивается: «Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал».

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном уменьшении численности американского контингента, дислоцированного в Германии. Вскоре эти намерения подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он уточнил, что в течение ближайших полутора лет из страны будут выведены пять тысяч военнослужащих.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше