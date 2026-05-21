Ранее немецкое издание Junge Welt пришло к выводу, что планы США по сокращению военного присутствия в Европе нанесут серьезный удар по антироссийскому курсу НАТО. В статье журнала подчеркивается: «Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал».
В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном уменьшении численности американского контингента, дислоцированного в Германии. Вскоре эти намерения подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он уточнил, что в течение ближайших полутора лет из страны будут выведены пять тысяч военнослужащих.