В Калининградской области обновят три участка дорог к туристическим местам

Три участка дорог, которые ведут к достопримечательностям Калининградской области, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составит около 35 км, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.
На дороге Ельняки — Дружба — Железнодорожный специалисты заменят деформированный слой покрытия, укрепят дорогу и обочины, а также обновят дорожную разметку и знаки на протяжении почти 11 км. Дорога ведет к католической капелле и к воротам замка.
Две другие трассы — это переходящие объекты. Капитальный ремонт дороги Донское — Синявино — Янтарный, протяженностью 7,6 км начали в этом году, а закончат в следующем. Дорожники полностью обновят дорожное полотно, сделают тротуары, уличное освещение и отремонтируют остановочные пункты. В окрестностях дороги расположено озеро Синявинское — уникальный природный объект, который образовался на месте карьера, где добывали янтарь.
Капитальный ремонт участка дороги Полесск — Головкино — Матросово, начался также в этом году, а завершится в 2028 году. Дорожники приведут в порядок 16 км трассы к туристическому объекту «Пони-кони двор». Планируется обустройство дорожной одежды, водоотведения и наружного освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.