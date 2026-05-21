Население предупредили об опасности заражения

С начала сезона только в Липецкой области от укусов клещей пострадало 805 человек, в том числе 315 детей.
На деле — конечно, больше: именно столько людей доставили снятых с себя клещей для исследования в лаборатории. Уже установлено, что поражённость паукообразных иксодовым клещевым боррелиозом составила 14,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,7%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,6%. Подробности — в нашем материале.
В баночку — и на анализ.
Жительница Воронежа Людмила Т. не успела погрузиться в дачные заботы, как снова пришлось ехать в город. А всё потому, что вечером, переодеваясь, она заметила присосавшегося под подмышкой клеща. Людмила Ивановна — медсестра на пенсии, поэтому раздумывать, что делать с кровососом не стала — аккуратно убрала его в баночку и отправилась в Воронеж. «Случаи заражения опасными болезнями через клещей нечастые, но всё равно страшно», — поделилась она.
В этом году в Воронеже, в отличие от других регионов Черноземья, боррелиоз и другие передающиеся клещами инфекции, к счастью, пока не выявлены. Тем не менее, на 15 мая в медучреждения области после укусов насекомых обратилось 387 человек — это примерно среднемноголетние значения. Чтобы не допустить взрывного роста, специалисты уже обработали от паразитов почти 449 га территорий в местах массового отдыха — именно дезинсекции доказали стопроцентную эффективность.
В Тамбовской области с 1 марта по 13 мая за медицинской помощью после укусов кровососов пришло 486 пострадавших, в том числе 171 ребёнок. После экспресс-диагностики клещей было выявлено 77 положительных результатов, причём в 45 случаях подтвердился клещевой боррелиоз, а в 32 случаях— гранулоцитарный анаплазмоз человека. Анализ показал, что чаще всего клещи атаковали людей на территории домовладений и приусадебных участков, в черте населённых пунктов, в лесах, лугах и у водоёмов. Реже (примерно по 5% случаев) — при посещении кладбищ и дач. Для профилактики укусов в местах массового пребывания населения ведутся акарицидные обработки. В регионе их провели уже на площади 448,7 га.
В медорганизации Орловской области, по данным на 6 мая, по поводу присасывания клещей обратилось 155 человек, из них 48 — дети. Один взрослый заболел иксодовым клещевым боррелиозом. В Курской области на ту же дату помощь у медиков получил 171 человек (из них 67 детей). Подтвердился также один случай заболевания боррелиозом.
На Белгородчине от кровососов пострадало 276 человек, в том числе 94 ребёнка. «Территория области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, но является неблагополучной по клещевому боррелиозу (болезнь Лайма). С 1 марта по 6 мая зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
О том, что весной в Черноземье прогнозируется нашествие насекомых, сообщалось ещё в феврале. Биологи связывали это со снежной зимой — обилие осадков защитило почву от резких перепадов температуры, благодаря чему насекомые успешно перезимовали.
Мелкие мухи уже досаждали пассажирам электрички, следовавшей по маршруту «Графская-Воронеж». «Все четыре вагона были заполнены этими мелкими мухами. Их здесь тысячи! Кишат на всех окнах. Специально прошёл весь состав — везде этот ужас», — процитировали в «TV Губерния» своего читателя Владимира.
На полчища мелких мух жаловались и местные дачники. Ещё больше их пугает ожидаемое нашествие комаров — об опасных кровососах предупредили в воронежском управлении Роспотребнадзора. По его данным, среди инфекций, которые переносятся этими насекомыми на территории РФ, — туляремия, малярия, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, арбовирусные инфекции, а также дирофиляриозы, вызываемые червями-нематодам.
Близка к нулю.
Инфекции могут переносить и домашние грызуны. На прошлой неделе по сети гуляло сообщение о том, что Черноземью угрожает вспышка смертельно опасного хантавируса. Однако информацию опровергли в ТГ-канале «Война с фейками. Воронежская область». Там сообщили, что хантавирус существует уже давно, циркулируя среди мышей и крыс. Человек может заразиться им только при попадании в среду обитания грызунов, например, вдохнув пыль, содержащую высохшие выделения мышей. Это актуально для дач, подвалов или сараев. Передача вируса от человека к человеку возможна лишь для южноамериканской разновидности хантавируса «Андес». Инфицирование происходит при очень тесном и длительном семейном контакте. В России вероятность заразиться таким способом близка к нулю. ВОЗ также оценивает риск инфицирования как низкий, поскольку хантавирус не склонен к пандемическому распространению.
Чтобы полностью исключить вероятность заражения, достаточно мыть руки, проводить влажную уборку на даче в перчатках и маске, бороться с мышами, а также правильно хранить еду и избегать скоплений пыли в подвалах и сараях.
Напомним, что в прошлом году орловцы жаловались на нашествие тараканов. Массовые обращения к специалистам поступали от жителей многоквартирных домов, а также из школ и детских садов. Воронежцы отмечали нашествие божьих коровок: большое количество насекомых наблюдали в ЖК «Грин Парк», микрорайоне Боровое и посёлке Ямное Рамонского района. Белгородцам досаждали жужелицы — жуки, которые уничтожают других насекомых и могут вредить посевам. В Липецкой области отмечалось нашествие мотыльков-подёнок. А жители Курска не так давно были обеспокоены появлением красных клопов: большое скопление насекомых отмечалось в центре города, на пнях и стволах деревьев. Тамбовцев же в последние годы тревожил массовый лёт бабочек непарного шелкопряда, способных уничтожать зелёные насаждения.
Что защитит от комаров?
Химические репелленты (спреи, аэрозоли, крема), фумигаторы и свечи с природными маслами. Эффект от них длится от 2 до 6 часов.
Ультразвуковые отпугиватели — работают как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе с радиусом покрытия 30−50 кв. м.
Липкие ленты для помещений с аттрактантами, подвешиваемые к потолочным перекрытиям.
Ультрафиолетовые лампы-ловушки — они привлекают комаров светом, и те гибнут от воздействия слабого электроразряда на металлической сетке.