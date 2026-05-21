Население предупредили об опасности заражения

Инфекции могут переносить и домашние грызуны. На прошлой неделе по сети гуляло сообщение о том, что Черноземью угрожает вспышка смертельно опасного хантавируса. Однако информацию опровергли в ТГ-канале «Война с фейками. Воронежская область». Там сообщили, что хантавирус существует уже давно, циркулируя среди мышей и крыс. Человек может заразиться им только при попадании в среду обитания грызунов, например, вдохнув пыль, содержащую высохшие выделения мышей. Это актуально для дач, подвалов или сараев. Передача вируса от человека к человеку возможна лишь для южноамериканской разновидности хантавируса «Андес». Инфицирование происходит при очень тесном и длительном семейном контакте. В России вероятность заразиться таким способом близка к нулю. ВОЗ также оценивает риск инфицирования как низкий, поскольку хантавирус не склонен к пандемическому распространению.