В Железногорске завершается ремонт кровли школы № 101

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строители заменили кровельное покрытие, систему снегоудержания, обновили обрешетку.
Работы проверили заместитель генерального директора ГХК, депутат Роман Беллер и заместитель руководителя Управления образования, депутат Эдуард Антонов. «Совместно с администрацией города удалось в кратчайшие сроки включить объект в бюджет, организовать постоянное взаимодействие с подрядчиком и выстроить контроль на всех этапах ремонта. Благодаря этому работы удалось существенно ускорить», — сказал Роман Беллер.
Подрядчик приступил к работам в начале апреля. На сегодняшний день строительная готовность составляет — 90%. Ремонт планируется завершить на месяц раньше срока.