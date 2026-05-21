В Советском районе Воронежа открылся пункт проката детских вещей

Пункт проката предметов первой необходимости для детей в возрасте до двух лет начал работу на базе соцзащиты Советского района в Воронеже. Новая социальная услуга доступна горожанам по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве социальной защиты Воронежской области.
На церемонию открытия были приглашены 18 многодетных семей. Для них организовали тематические площадки, на которых можно было написать письмо солдату, нанести веселый аквагрим, сыграть в настольные игры, принять участие в творческом мастер-классе «Пожелай семье добра», а также сделать семейный портрет и совершить прогулку на трехколесных велосипедах.
Услугами пункта проката на улице Писателя Маршака могут воспользоваться многодетные, неполные, малоимущие, молодые и студенческие семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они могут взять в прокат детскую коляску-трансформер, прогулочную коляску, автолюльку, автокресло, кроватку для новорожденного с матрасом, детский стул для кормления, детский манеж. Телефоны для справок: 247−41−05, 263−94−70.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.