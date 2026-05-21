Интернет-ресурсы нижегородского поставщика энергии вошли в «белый список»

Группа компаний «ТНС энерго» объявила, что интернет‑ресурсы всех десяти региональных сбытовых компаний холдинга вошли в «белый список» Минцифры России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Благодаря этому клиенты компании смогут без перебоев пользоваться сайтом и мобильным приложением компании — даже если будут введены ограничения на услуги связи. В онлайн‑режиме потребители в любое время имеют возможность:

передавать показания приборов учёта;

оплачивать электроэнергию;

узнавать актуальные сведения о тарифах, начислениях и ограничениях;

направлять обращения в компанию.

В «ТНС энерго» подчеркнули: «Стабильность расчётов и информационная доступность для наших потребителей крайне важны в любой ситуации. Включение в “белый список” гарантирует, что жители регионов и предприятия смогут пользоваться нашими сервисами без сбоев».