Интернет-ресурсы нижегородского поставщика энергии вошли в «белый список»

Группа компаний «ТНС энерго» объявила, что интернет‑ресурсы всех десяти региональных сбытовых компаний холдинга вошли в «белый список» Минцифры России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Благодаря этому клиенты компании смогут без перебоев пользоваться сайтом и мобильным приложением компании — даже если будут введены ограничения на услуги связи. В онлайн‑режиме потребители в любое время имеют возможность:
передавать показания приборов учёта;
оплачивать электроэнергию;
узнавать актуальные сведения о тарифах, начислениях и ограничениях;
направлять обращения в компанию.
В «ТНС энерго» подчеркнули: «Стабильность расчётов и информационная доступность для наших потребителей крайне важны в любой ситуации. Включение в “белый список” гарантирует, что жители регионов и предприятия смогут пользоваться нашими сервисами без сбоев».