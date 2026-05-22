Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как остановить икоту? 5 действенных способов

Механизм икоты достаточно хорошо изучен и найдены способы воздействия на него.

Источник: Unsplash.com

Для большинства типичных бытовых приступов существуют действенные способы прервать рефлекторную дугу, которая возникает при икоте. О пяти самых популярных методах aif.ru рассказала врач общей практики Елена Алексенцева:

1. Задержка дыхания с натуживанием

Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 15−20 секунд и одновременно напрягите мышцы живота, как будто собираетесь сильно потужиться. Затем медленно выдохните. Повторите 2−3 раза.

Как это работает: задержка дыхания повышает уровень углекислого газа в крови (гиперкапния), что подавляет возбудимость дыхательного центра и диафрагмального нерва. Натуживание увеличивает внутригрудное давление и механически воздействует на блуждающий нерв. Его раздражение «перебивает» патологический сигнал, вызывающий спазм. При правильном выполнении метод эффективен примерно в 70% случаев.

2. Глоток ледяной воды малыми порциями

Медленно выпейте стакан очень холодной воды маленькими глотками, делая паузы между ними. Лучше добавить дольку лимона или чайную ложку сахара.

Как это работает: холодная вода рефлекторно сужает сосуды в пищеводе и желудке, меняя характер нервных сигналов от пищеварительного тракта к блуждающему нерву. Медленное питье ритмически растягивает пищевод, создавая конкурирующий сигнал для диафрагмального нерва. Сахар или лимон добавляют вкусовой компонент — переключение на яркий вкус дополнительно тормозит патологический рефлекс.

3. Проглатывание чего-то сухого или вязкого

Положите в рот чайную ложку сахарного песка (можно с горкой) и проглотите, не запивая. Или съешьте кусочек черствого хлеба, медленно разжевывая. Альтернатива — ложка меда или арахисовой пасты.

Как это работает: интенсивное вкусовое раздражение через тройничный нерв посылает мощный сигнал в ствол мозга, который конкурирует с диафрагмальными спастическими импульсами. Мозг переключается на обработку вкуса, и икота часто прекращается. Кроме того, проглатывание вязкого или сухого комка требует координации глотательных мышц, что «перенастраивает» диафрагму на нормальный ритм.

4. Дыхание в бумажный пакет

Возьмите чистый бумажный пакет (не пластиковый!). Плотно прижмите его к лицу и дышите внутрь в обычном ритме в течение 1−2 минут. Не дольше.

Как это работает: метод основан на том же принципе, что и задержка дыхания, но дает более плавное накопление углекислого газа. Человек вдыхает собственный выдыхаемый воздух, обогащенный CO₂. Углекислый газ нормализует возбудимость дыхательного центра, и спазм купируется.

5. Питье через дальний край стакана

Налейте полный стакан воды. Наклонитесь вперед, приложите губы к дальнему (противоположному) краю стакана и пейте, постепенно выпрямляясь, но не отрывая губ от края — по сути, пьете из «перевернутой» позиции.

Как это работает: здесь объединены сразу несколько приемов. При наклоне вперед растягивается диафрагма (она механически тормозит спазм), стимулируется глоточный рефлекс (что переключает активность блуждающего нерва) и создается микровоздушная пробка в пищеводе, которая прорывается с усилием.