Танцующие роботы и стенд Нижегородской области: чем запомнились три дня конференции «ЦИПР»

Деловая программа конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+) в Нижнем Новгороде официально завершена, но активности на территории ярмарки продолжаются. Подробнее о том, что же еще можно успеть увидеть в рамках ключевого цифрового события страны — в нашем материале.
Напомним, что сегодня, 21 мая, двери выставочной экспозиции открыты (12+) для всех желающих. Это уникальная возможность изучить передовые технологии, а также получить ценные рекомендации от экспертов. Вход доступен только для участников, прошедших предварительную регистрацию на сайте.
В этом году у Нижегородской области на «ЦИПРе» два собственных стенда. Оба посвящены знаковой дате — 130-летию трамвайного движения в России. Именно на Нижегородской ярмарке во время Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года был представлен первый трамвай: инсталляция напротив павильона № 1 рассказывает всю его историю. Часть трамвая стилизована под вагон конца XIX века, вторая — под современный подвижный состав. Внутри локации участники могут посмотреть архивные материалы, артефакты и даже получить свой счастливый билет.
Рядом с тем же павильоном посетители могут ознакомиться с мобильным комплексом видеоаналитики для контроля проведения массовых мероприятий от NtechLab (возможно подключение к комплексу стационарных камер «Безопасного города»). Оборудование и программное обеспечение размещается в серверном отсеке на борту автомобиля «Газель-НН» и способно работать без подключения к энергоснабжению и публичным сетям передачи данных. Развертывание комплекса в режиме контроля трафика занимает не более пяти минут, а при работе на массовом мероприятии — не более часа.
Кстати, в этом году, как и ранее, на территории ярмарки представлены разные роботы. Некоторые ездят у павильонов и предлагают снеки, другие (как Outbot) в зоне мерча сортируют аксессуары и даже танцуют, а робопсы — дают лапы и охотно позируют на камеры.
Сегодня официально стартовал технологический фестиваль «Тех — Френдли Викенд» (12+). В рамках фестиваля участников ждут (12+) лекции и дискуссии от тех-экспертов, инфлюенсеров и популяризаторов науки, а также мастер-классы, воркшопы и музыкальная программа с участием ведущих артистов.