В Новокуйбышевске Самарской области стартует «Фабрика идей» для молодежи

Дворец культуры города Новокуйбышевска в Самарской области запускает уникальную творческую лабораторию для молодежи «Фабрика идей». Проект доступен в том числе по Пушкинской карте национального проекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.
«Фабрика идей» — это не соревнование, а интенсивный практикум по генерации идей, командной работе и искусству презентации. В ходе мастер-класса молодые люди научатся интересно, убедительно и ярко излагать мысли, успешно выступать перед любой аудиторией, сохранять уверенность в общении, удерживать внимание слушателей, управлять голосом и говорить выразительно, а также отвечать на неожиданные вопросы и возражения.
Кроме того, лаборатория поможет развить лидерские качества тем, кто в будущем хочет стать успешным руководителем: принимать взвешенные и самостоятельные решения, правильно общаться с людьми, обрести уверенность в себе, анализировать и мыслить логически, а также грамотно распределять время.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.