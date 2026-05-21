На строительство системы водоснабжения в курском Железногорске выделят 239 млн

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета и местных внебюджетных средств. В качестве последних выступает пожертвование АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» «Металлоинвеста» в размере 48,9 млн руб. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города Железногорска». Освоить средства необходимо до 30 декабря, иначе неиспользованная часть должна быть возвращена до 17 января.