Челябинская компания построит систему водоснабжения в Курской области за 378 млн

По данным Rusprofile, ООО «Подземные коммуникации» зарегистрировано в Челябинске в феврале 2012 года и специализируется на подготовке строительных площадок. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Штат организации за последние годы вырос с 63 сотрудников в 2018 году до 107 человек в 2024-м, однако в 2025 году произошло сокращение до 94 человек. С момента основания компанией руководит ее единственный владелец Александр Важенин. Он также выступает собственником 100% челябинских ООО «Важенин» (охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях) и ООО «Сокол» (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), занимается строительством жилых и нежилых зданий через ИП. По итогам 2025 года «Подземные коммуникации» получили выручку 594 млн руб. (-30% за год) и чистую прибыль 2,3 млн руб. (-61%). С 2013 года компания выиграла 98 госконтрактов на 4 млрд руб. в сумме. Курских организаций в пятерке крупнейших заказчиков нет.