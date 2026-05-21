Восемь человек за сутки пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Как уточнили в оперштабе, большинство пострадавших — в Борисовском округе. В районе села Стригуны в результате атаки дрона на автомобиль ранения получили четыре человека. Еще трое пострадали в Шебекинском округе, один — в Белгородском. Атакам также подверглись Алексеевский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Ровеньский округа.