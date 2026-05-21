Аэропорт Тамбова временно закрыли

Аэропорт в Тамбове — единственный работающий в Черноземье, остальные были закрыты в 2022 году. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани составил свыше 33 тыс. человек. Это почти на 15% ниже показателя 2024-го, когда было обслужено 39 тыс. пассажиров.