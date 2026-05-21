Бывшее юрлицо осужденного тамбовского чекиста подало иск к столичной компании

Уголовное дело в отношении Свиридова и его коллеги майора Сергея Беспалова было возбуждено после обращения доверенного лица банкира Ильи Клигмана, проходившего по делу о хищении 7 млрд руб. из банка «Агросоюз». Посредники сообщили, что за 1 млн долларов можно решить вопрос о непривлечении банкира к ответственности, часть суммы необходимо передать должностным лицам правоохранительных органов. В декабре 2019 года был передан первый транш в размере 500 тыс. долларов, однако следствие не сняло с Клигмана претензий, что побудило его доверенное лицо обратиться в правоохранительные органы. Свиридов был задержан в июне 2022 года, ему инкриминировали особо крупное мошенничество. В 2025 году Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов, подконтрольных предпринимателю. В числе прочего суд взыскал 274 млн руб., заработанных Свиридовым от продажи «Инкомнефтеремонт».